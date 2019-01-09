Камчатские следователи заинтересовались ДТП, в котором погиб ребёнок

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Камчатские следователи заинтересовались дорожно-транспортным происшествием, в результате которого погиб ребёнок. Об этом сообщает kp.ru.
Камчатские следователи заинтересовались ДТП, в котором погиб ребёнок
  • РИА Новости

«Инициирован вопрос перед надзирающим прокурором о передаче в своё производство материалов проверки по факту гибели девятилетнего ребёнка под колёсами автобуса», — сказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Следователи выразили надежду, что их ходатайство будет удовлетворено, чтобы они смогли разобраться в произошедшем и дать юридическую оценку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продлили арест водителю, сбившему трёх пешеходов.

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