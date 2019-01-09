В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек

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В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб. Об этом информирует РИА Новости.

По данным представителя ГУ МВД по региону, участниками ДТП стали четыре легковых автомобиля и один грузовик.

«Автомобиль Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, где, по предварительным данным, допустил столкновение с КамАЗом, который затем столкнулся с тремя легковыми автомобилями», — рассказал он.

В МВД добавили, что водитель Volkswagen погиб, а четыре пассажира, в том числе 12-летняя девочка, были госпитализированы.

В свою очередь, источник агентства в экстренных службах сообщил о восьми пострадавших, включая трёх детей.

Ранее Nation News сообщал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.

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