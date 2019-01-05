Три человека погибли в ДТП в Самарской области

Три человека погибли и три пострадали в результате аварии с участием двух иномарок и грузовика в Самарской области.

Инцидент произошёл на трассе М-5 «Урал» в Камышленском районе области. Автомобиль Skoda при обгоне фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser, после чего обе иномарки столкнулись с грузовиком.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Skoda, а также водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Ещё три человека, в том числе двое несовершеннолетних 12 и 13 лет, пострадали, их увезли в больницу», — рассказал представитель ГУ МВД РИА Новости.

Ранее Nation News передавал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.