Три человека погибли в ДТП в Самарской области

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Три человека погибли и три пострадали в результате аварии с участием двух иномарок и грузовика в Самарской области.
Три человека погибли в ДТП в Самарской области
  • РИА Новости

Инцидент произошёл на трассе М-5 «Урал» в Камышленском районе области. Автомобиль Skoda при обгоне фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser, после чего обе иномарки столкнулись с грузовиком.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Skoda, а также водитель автомобиля Toyota Land Cruiser. Ещё три человека, в том числе двое несовершеннолетних 12 и 13 лет, пострадали, их увезли в больницу», — рассказал представитель ГУ МВД РИА Новости.

Ранее Nation News передавал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.

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