В Тюменской области проверяют сообщения о высадке ветерана труда из междугородного автобуса

Тобольская межрайонная прокуратура проверяет сообщения о высадке пожилой женщины — ветерана труда — из междугородного автобуса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

«Проверка только началась, пока подробности инцидента неизвестны. О возможных санкциях к водителю говорить рано, сначала необходимо установить все обстоятельства происшествия», — сказала старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.

По её словам, при наличии оснований будут приняты необходимые меры.

Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области отчиталась о проверке сообщений о высаженной из автобуса 16-летней девочке.