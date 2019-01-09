В Тюменской области проверяют сообщения о высадке ветерана труда из междугородного автобуса

Короткая ссылка
Тобольская межрайонная прокуратура проверяет сообщения о высадке пожилой женщины — ветерана труда — из междугородного автобуса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.
В Тюменской области проверяют сообщения о высадке ветерана труда из междугородного автобуса
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«Проверка только началась, пока подробности инцидента неизвестны. О возможных санкциях к водителю говорить рано, сначала необходимо установить все обстоятельства происшествия», — сказала старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.

По её словам, при наличии оснований будут приняты необходимые меры.

Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области отчиталась о проверке сообщений о высаженной из автобуса 16-летней девочке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить