Прокуратура Свердловской области отчиталась о проверке сообщений о высаженном из автобуса подростке
- РИА Новости
Инцидент произошёл 17 декабря. Водитель и кондуктор высадили пассажирку на мороз раньше на семь остановок. Девочка осталась одна на плохо освещённой улице. Денег на оплату проезда в другой маршрутке у неё не было.
Проверку провели в отношении транспортной компании ООО «Уралтрансгрупп».
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова установила, что водитель и кондуктор нарушили закон.
«В любых других подобных ситуациях водителю автобуса либо его кондуктору необходимо было дождаться автобуса, следующего по аналогичному маршруту, пересадить пассажира и только после этого покинуть место вынужденной остановки», — отметили в пресс-службе.
Гендиректору предприятия внесли представление.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге у незрячего пассажира вновь потребовали оплатить проезд собаки-поводыря.