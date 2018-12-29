Прокуратура Свердловской области отчиталась о проверке сообщений о высаженном из автобуса подростке

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Прокуратура Свердловской области отчиталась о проверке сообщений о высаженной из автобуса 16-летней девочке, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прокуратура Свердловской области отчиталась о проверке сообщений о высаженном из автобуса подростке
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 17 декабря. Водитель и кондуктор высадили пассажирку на мороз раньше на семь остановок. Девочка осталась одна на плохо освещённой улице. Денег на оплату проезда в другой маршрутке у неё не было.

Проверку провели в отношении транспортной компании ООО «Уралтрансгрупп».

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова установила, что водитель и кондуктор нарушили закон.

«В любых других подобных ситуациях водителю автобуса либо его кондуктору необходимо было дождаться автобуса, следующего по аналогичному маршруту, пересадить пассажира и только после этого покинуть место вынужденной остановки», — отметили в пресс-службе.

Гендиректору предприятия внесли представление.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге у незрячего пассажира вновь потребовали оплатить проезд собаки-поводыря.

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