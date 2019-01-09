В Хабаровском крае ввели поштучный учёт алкоголя

В Хабаровском крае с начала года ввели поштучный учёт алкоголя. Теперь предприниматели должны вносить информацию не о товарной партии, а о каждой бутылке. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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РИА Новости

Также изменился вид маркировки. Алкоголь с обновлёнными марками будет в продаже в середине января. «Владельцам магазинов, где продаётся спиртное, нужно обновить свои товаро-учётные программы, так как имеющиеся не позволяют фиксировать в ЕГАИС документы с новыми марками», — сказал и. о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили идею повышения возраста продажи алкоголя.