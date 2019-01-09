В Хабаровском крае заявили о росте популярности электронной системы госуслуг

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Число жителей Хабаровского края, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде за 2018 год, выросло в три раза.
В Хабаровском крае заявили о росте популярности электронной системы госуслуг
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Электронные услуги пользуются спросом у населения, и мы готовы принимать предложения по дальнейшему развитию портала и его сервисов», — заявил первый заместитель министра, начальник управления мультимедийных и специальных информационных технологий министерства Кирилл Берман.

В 2018 году портал uslugi27.ru посетили почти 430 тыс. человек. Самой популярной остаётся услуга по записи на приём к врачу (более 302 тыс. заявлений).

В октябре сообщалось, что в правительстве России обсуждают замену бумажных паспортов на электронные.

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