Топилин прокомментировал ситуацию с безработицей среди молодёжи
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- РИА Новости
Доля безработных молодых (в возрасте 20—29 лет) составляет в России 34,3%, пожилых (старше 55 лет) — 10,8%.
Как отметил Топилин, подобная ситуация наблюдается практически во всех странах.
По словам министра, зарплатные ожидания молодых специалистов нередко не совпадают с реальностью.
«Во-вторых, они не всегда стремятся на официальную работу: часть молодёжи предпочитает трудиться в нелегальном секторе. В-третьих, профессиональные навыки молодых не всегда соответствуют потребностям работодателей», — сказал Топилин.
В декабре «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заявили о снижении уровня безработицы по итогам III квартала.