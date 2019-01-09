Топилин прокомментировал ситуацию с безработицей среди молодёжи

Министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин в беседе с «Российской газетой» прокомментировал ситуацию с безработицей среди молодёжи.

Доля безработных молодых (в возрасте 20—29 лет) составляет в России 34,3%, пожилых (старше 55 лет) — 10,8%.

Как отметил Топилин, подобная ситуация наблюдается практически во всех странах.

По словам министра, зарплатные ожидания молодых специалистов нередко не совпадают с реальностью.

«Во-вторых, они не всегда стремятся на официальную работу: часть молодёжи предпочитает трудиться в нелегальном секторе. В-третьих, профессиональные навыки молодых не всегда соответствуют потребностям работодателей», — сказал Топилин.

В декабре «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заявили о снижении уровня безработицы по итогам III квартала.