В Госдуме оценили передачу Лаосом танков Т-34

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с газетой «Известия» оценил решение Министерства обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передать России 30 танков Т-34.

«Это обычное рядовое событие, когда страна, которая поставляет технику и вооружения, потом её забирает, когда она выслужила определённые ресурсные сроки», — заявил он.

По его словам, у России и Лаоса нормальные отношения, и не исключено, что в эту страну поставят другую технику и вооружения, но уже иного уровня и с другими возможностями.

В свою очередь, член Российского военно-исторического обществ Дмитрий Бушмаков в беседе с kp.ru сказал, что Т-34 — это лучший танк всех времён и народов.

«Решение использовать «лаосские» Т-34 с 85-миллиметровыми пушками для исторических парадов — решение идеальное, так как они хорошо сохранились. Но вот для кино — с оговоркой: такие танки можно использовать в фильмах, которые рассказывают об освобождении Польши и Берлина или о послевоенном времени», — отметил он.

По данным на 9 января, танки прибыли во Владивосток, преодолев по морю 4500 км. Впоследствии технику по железной дороге отправят в подмосковный город Наро-Фоминск.