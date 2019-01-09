В авиационный полк ЗВО поступили первые истребители Су-35

Первые экипажи новейших многоцелевых истребителей Су-35 совершили перелёт с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования Западного военного округа в Тверской области.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Первые экипажи осуществили перелёт дальностью более 9 тыс. км с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов», — заявили в пресс-службе.

В ЗВО добавили, что экипажи истребителей Су-27 авиаполка приступят к переобучению на Су-35 и заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ Северо-Запада России.

Ранее ФАН сообщало, что в военно-историческом парке ЗВО появится новый экспонат — робототехнический морской комплекс МТК-200.