В Подмосковье начались учения танковой дивизии ЗВО

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В Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа начались командно-штабные учения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В Подмосковье начались учения танковой дивизии ЗВО
  • РИА Новости

Планируется задействовать более тысячи военнослужащих и 350 единиц вооружения и военной техники.

Манёвры будут проходить на полигоне в Московской области. Руководит ими командующий гвардейской танковой армией ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.

На протяжении недели участники станут отрабатывать задачи по управлению частями и подразделениями, в том числе по отражению атаки условного противника и переходу в контрнаступление.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».

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