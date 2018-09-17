В Подмосковье начались учения танковой дивизии ЗВО
- РИА Новости
Планируется задействовать более тысячи военнослужащих и 350 единиц вооружения и военной техники.
Манёвры будут проходить на полигоне в Московской области. Руководит ими командующий гвардейской танковой армией ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.
На протяжении недели участники станут отрабатывать задачи по управлению частями и подразделениями, в том числе по отражению атаки условного противника и переходу в контрнаступление.
Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».