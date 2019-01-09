Эксперт оценил вступление в силу новых тарифов ОСАГО

Автоэксперт Роман Гуляев в беседе с m24 оценил вступление в силу указания Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

«Есть мнение, что в среднем цена вырастет на 5%, но для Москвы будет снижение, так как она не является убыточным регионом. В Москве и ездят более аккуратно, и мошенничества с ОСАГО меньше», — заявил он.

Как считает эксперт, при новых тарифах «автогражданка» будет заметно ниже по стоимости для опытных водителей.

Со своей стороны, представитель Всероссийского общества автомобилистов Виктор Курило в беседе с Nation News сказал, что в настоящее время на рынке страховщиков происходит передел, а некоторые компании и вовсе покидают рынок.

«Конечно с этими тарифами мы увидим какую-то дельту от страховщиков: кто понравился, платит меньше, кто не понравился — больше. В крупных регионах у автомобилистов хотя бы есть право выбора», — считает он.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал вступление в силу новых тарифов ОСАГО.