Автоэксперт прокомментировал вступление в силу новых тарифов ОСАГО

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал вступление в силу указания Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.
Автоэксперт прокомментировал вступление в силу новых тарифов ОСАГО
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Тут речь не идёт только о расширении коридора вверх и вниз. Там одновременно предусмотрена ценовая система расчёта коэффициентов возраста и стажа. Это некий комплекс мер. И, по расчётам Банка России и страхового сообщества, такое нововведение должно привести к неподорожанию, а то и к подешевению полиса для 85% водителей. По крупным компаниям в прошлом году это уже было зафиксировано», — сказал эксперт.

Моржаретто также отметил, что «теперь для тех, кто не попадает в аварии и имеет хороший стаж, полис может стать ещё дешевле».

«У молодого водителя шанс попасть в аварию больше. Насколько мы поняли, самый высокий коэффициент будет у водителей до 20 лет, которые только получили права. И самые большие скидки получат водители старше 35 лет со стажем более 10 лет», — заключил он.

9 января в России вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь будет составлять 2746—4942 рубля вместо 3432—4118 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить