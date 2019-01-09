Автоэксперт прокомментировал вступление в силу новых тарифов ОСАГО

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал вступление в силу указания Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

«Тут речь не идёт только о расширении коридора вверх и вниз. Там одновременно предусмотрена ценовая система расчёта коэффициентов возраста и стажа. Это некий комплекс мер. И, по расчётам Банка России и страхового сообщества, такое нововведение должно привести к неподорожанию, а то и к подешевению полиса для 85% водителей. По крупным компаниям в прошлом году это уже было зафиксировано», — сказал эксперт.

Моржаретто также отметил, что «теперь для тех, кто не попадает в аварии и имеет хороший стаж, полис может стать ещё дешевле».

«У молодого водителя шанс попасть в аварию больше. Насколько мы поняли, самый высокий коэффициент будет у водителей до 20 лет, которые только получили права. И самые большие скидки получат водители старше 35 лет со стажем более 10 лет», — заключил он.

9 января в России вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь будет составлять 2746—4942 рубля вместо 3432—4118 рублей.