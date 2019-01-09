В Свердловской области суд назначил новое наказание участникам «банды Тропиканки»

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В суде Алапаевска вынесли приговор по делу участников банды Светланы Степенько, более известной как Тропиканка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
В Свердловской области суд назначил новое наказание участникам «банды Тропиканки»
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Вместе с предпринимателем Натальей Глаголевой, продававшей изделия из кожи и меха, Степенько разработала мошенническую схему.

В 2014—2016 годах они оформляли кредиты на граждан, которые вели асоциальный образ жизни. Пострадали четыре банка и три микрофинансовые организации.

Сумма ущерба превысила 400 тыс. рублей, передаёт kp.ru.

За 39 эпизодов мошенничества Степенько получила 18 лет шесть месяцев лишения свободы, Глаголева — три года десять месяцев. Другие участники банды приговорены к различным срокам, в том числе условному, или обязательным работам.

Вердикт в законную силу пока не вступил.

«Это те же люди, которых уже осудили за убийства, а также ещё двое — мужчина и женщина, которые участвовали лишь в махинациях», — уточнили в ГУ МВД России по региону.

Ранее Nation News сообщал, что в Архангельской области в суд направили дело против «чёрных риелторов».

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