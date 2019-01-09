Власти Москвы рассказали о благоустройстве улиц

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Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с kp.ru рассказал о благоустройстве улиц.
Власти Москвы рассказали о благоустройстве улиц
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Благоустройство основных улиц в центре Москвы было завершено в 2017 году. Тем не менее в 2018 году мы кое-что в центре сделали. Благоустроили переулки между Маросейкой и Мясницкой, площадь у метро «Улица 1905 года», новый вход в парк Горького на Ленинском проспекте, завершили работы на Лесной улице», — заявил он.

По его словам, чемпионат мира по футболу, проходивший в том числе в Москве, этим работам не помешал.

Как отметил Собянин, также проведены работы в других округах — благоустроены десятки парков, тысячи дворов.

«Продолжим благоустройство небольших улиц и переулков в центре, проведём очень сложную реконструкцию площади Киевского вокзала, но основная часть работ будет проводиться за пределами Садового кольца, в жилых районах», — добавил он.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».

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