Свердловский министр ЖКХ оценил идею разрешить газовикам вскрывать квартиры во время проверок

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в беседе с URA.RU оценил идею разрешить сотрудникам газовых служб, пожарным и представителям МЧС вскрывать квартиры во время проверок в присутствии полиции.

«Осознание приоритета безопасности своего жилища, своей жизни, жизни своих соседей должно превалировать», — сказал он.

По его словам, если действия или бездействие угрожают безопасности, то в присутствии правоохранительных органов спецслужбы имеют доступ в жилые помещения.

Как отметил Смирнов, такие нормативно-правовые акты есть во многих странах.

«Однако это должно приниматься исключительно на федеральном уровне. Но появление такого законопроекта в России вполне реально», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наделить газовиков полномочиями вскрывать квартиры для проверки оборудования, если жильцы намеренно не открывают двери. Дискуссия, посвящённая этой теме, развернулась на фоне трагедии в Магнитогорске.

6 января сообщалось о проверках газового оборудования в Магнитогорске.