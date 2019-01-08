В ЦВО приняли дополнительные меры безопасности в связи с сильными морозами на Урале и в Сибири

В Центральном военном округе (ЦВО) приняли дополнительные меры безопасности в связи с сильными морозами на Урале и в Сибири, сообщает телеканал «Звезда».

Полигоны, стрельбища, парки боевых машин оборудованы пунктами обогрева.

«Военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке получают дополнительное питание в виде бутербродов, карамели и горячего чая. Для поддержания иммунитета в солдатский рацион включены витаминные соки, салаты, сало, а также богатые фитонцидами лук и чеснок», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

По прогнозу военных метеорологов, сильные морозы сохранятся до конца следующей недели. В некоторых районах Челябинской, Новосибирской и Иркутской областей температура воздуха упала до -38 ˚С.

Со своей стороны, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» сказала, что до 9 января аномально холодная погода со среднесуточной температурой на девять градусов ниже климатической нормы отмечена в Саратовской области. Холодно будет и в Самарской, Оренбургской, Владимирской и Рязанской областях.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют аномальные морозы в различных регионах России.