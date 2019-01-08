Синоптики прогнозируют аномальные морозы в различных регионах России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Как уточняет сайт kp.ru, похолодание придёт в том числе в Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую, Владимирскую и Рязанскую области.
Морозы около -30 °C ожидаются в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
В Москве специалисты также прогнозируют морозы — местами до -20 °C, возможны снег и гололедица.
Ранее телеканал m24 со ссылкой на ГУ МЧС России по столице передавал, что в городе во вторник, 8 января, ожидается сильный ветер и гололедица.