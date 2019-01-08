Синоптики прогнозируют аномальные морозы в различных регионах России

Синоптики прогнозируют аномальные морозы в различных российских регионах в ближайшие дни. В частности, температура воздуха в Центральном и Приволжском федеральных округах опустится до -27 °C.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Как уточняет сайт kp.ru, похолодание придёт в том числе в Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую, Владимирскую и Рязанскую области.

Морозы около -30 °C ожидаются в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.

В Москве специалисты также прогнозируют морозы — местами до -20 °C, возможны снег и гололедица.

Ранее телеканал m24 со ссылкой на ГУ МЧС России по столице передавал, что в городе во вторник, 8 января, ожидается сильный ветер и гололедица.