В МЧС Москвы сообщили о пожаре в металлическом ангаре

Короткая ссылка
В МЧС Москвы заявили о возгорании одноэтажного металлического ангара.
В МЧС Москвы сообщили о пожаре в металлическом ангаре
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что к настоящему моменту пожар локализован.

«По предварительной информации происходило загорание отдельно стоящего одноэтажного металлического ангара на общей площади около 150 кв. м. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 16:14 загорание было локализовано», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пожар произошёл в деревне Яковлево.

В ведомстве не указали каких-либо данных о пострадавших. 

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве загорелся ангар.

17 декабря URA.RU писало, что более тысячи детей эвакуировали из школы в Челябинске из-за пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить