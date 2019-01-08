В МЧС Москвы сообщили о пожаре в металлическом ангаре

В МЧС Москвы заявили о возгорании одноэтажного металлического ангара.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что к настоящему моменту пожар локализован.

«По предварительной информации происходило загорание отдельно стоящего одноэтажного металлического ангара на общей площади около 150 кв. м. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 16:14 загорание было локализовано», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пожар произошёл в деревне Яковлево.

В ведомстве не указали каких-либо данных о пострадавших.

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве загорелся ангар.

17 декабря URA.RU писало, что более тысячи детей эвакуировали из школы в Челябинске из-за пожара.