В МЧС Москвы сообщили о пожаре в металлическом ангаре
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что к настоящему моменту пожар локализован.
«По предварительной информации происходило загорание отдельно стоящего одноэтажного металлического ангара на общей площади около 150 кв. м. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 16:14 загорание было локализовано», — говорится в заявлении.
Уточняется, что пожар произошёл в деревне Яковлево.
В ведомстве не указали каких-либо данных о пострадавших.
Ранее в МЧС сообщили, что в Москве загорелся ангар.
17 декабря URA.RU писало, что более тысячи детей эвакуировали из школы в Челябинске из-за пожара.