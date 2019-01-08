Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж

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Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог 7 января попасть в Эрмитаж, так как тот был закрыт. По его словам, если бы филиальная сеть крупных музеев была бы более развитой в регионах России, проблемы бы не возникло.
Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Хотел вчера (в понедельник. — RT) сходить в Эрмитаж, говорят: «Эрмитаж закрыт», — цитирует ТАСС Путина.

Обращаясь к губернатору Калининградской области Антону Алиханову, российский лидер отметил, что если бы в Калининграде был филиал, то он пришёл бы сюда.

В начале октября Путин передал в коллекцию Государственного Эрмитажа фельдмаршальский жезл Российской империи. Передача жезла директору музея Михаилу Пиотровскому состоялась в Фельдмаршальском зале. На церемонии также присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц.

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