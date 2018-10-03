Путин передал Эрмитажу фельдмаршальский жезл Российской империи

Президент России Владимир Путин передал в коллекцию Государственного Эрмитажа фельдмаршальский жезл Российской империи, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что передача жезла директору музея Михаилу Пиотровскому состоялась в Фельдмаршальском зале. На церемонии также присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей», — сказал Путин.

Как отмечает агентство, золотой жезл инкрустирован бриллиантами, сапфирами и эмалями. Он был изготовлен в 1878 году петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем для императора Александра II.

3 октября Курц прибыл в Россию с визитом.