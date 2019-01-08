МЧС рекомендовало не держать ёлки в квартирах слишком долго

Новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время, предупредили в МЧС России по Москве.

«Не рекомендуется держать долго ёлку в квартире. Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Отмечается, что искусственные ёлки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья.

Как подчёркивается, детям в отсутствии взрослых нельзя самостоятельно включать иллюминацию на ёлке.

В ведомстве также отметили необходимость выключать все гирлянды, когда ложитесь спать или выходите из дома, так как может произойти короткое замыкание, которое станет причиной пожара.

«Не украшайте ёлку бумажными игрушками и ватой. Ни в коем случае не украшайте ёлку свечами, не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки. Не одевайте детей в маскарадные костюмы из легко воспламеняемых материалов», — указали в МЧС.

Ранее жителей Москвы попросили не пытаться украшать ёлки на городских природных территориях к Новому году.

«Реальное время» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Турстат» назвало города России с самыми высокими новогодними ёлками.