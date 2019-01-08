Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку

Российский лидер Владимир Путин в ходе своего визита в Санкт-Петербург успокоил расплакавшуюся девочку, сфотографировавшись с ней.

Как пишет kp.ru, девочка была расстроена и заплакала из-за того, что не успела сфотографироваться с президентом.

Увидев это, как отмечается, Путин вышел из автомобиля, успокоил девочку и сделал с ней несколько фото.

«Чего ты заплакала?» — обратился он к ребёнку.

После совместного фотографирования глава государства вернулся в автомобиль и направился на другие мероприятия.

Во время пребывания в Петербурге Путин также выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях и рассказал, как получил звание лейтенанта.