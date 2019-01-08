Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку
- kremlin.ru
Как пишет kp.ru, девочка была расстроена и заплакала из-за того, что не успела сфотографироваться с президентом.
Увидев это, как отмечается, Путин вышел из автомобиля, успокоил девочку и сделал с ней несколько фото.
«Чего ты заплакала?» — обратился он к ребёнку.
После совместного фотографирования глава государства вернулся в автомобиль и направился на другие мероприятия.
Во время пребывания в Петербурге Путин также выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях и рассказал, как получил звание лейтенанта.