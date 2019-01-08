СМИ сообщили о разработке новой крылатой ракеты «Калибр-М»
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- РИА Новости
«Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны», — сказал источник.
Как отмечается, создание такой ракеты включено в госпрограмму вооружения до 2027 года.
«Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», — добавил он.
По его словам, она будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров» большей дальностью стрельбы и своими габаритами.
«Ракета будет существенно больше, вес её боевой части приблизится к 1 тонне», — рассказал он, отметив, что новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли.
«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть», — уточнил он.
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что малый ракетный корабль «Мытищи», вооружённый комплексом крылатых ракет «Калибр», был принят в состав ВМФ России.
В октябре командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго назвал впечатляющими возможности ракеты «Калибр».