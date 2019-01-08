СМИ сообщили о разработке новой крылатой ракеты «Калибр-М»

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В России ведутся работы по созданию для ВМФ новейшей крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. километров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
СМИ сообщили о разработке новой крылатой ракеты «Калибр-М»
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

«Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны», — сказал источник.

Как отмечается, создание такой ракеты включено в госпрограмму вооружения до 2027 года.

«Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», — добавил он.

По его словам, она будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров» большей дальностью стрельбы и своими габаритами.

«Ракета будет существенно больше, вес её боевой части приблизится к 1 тонне», — рассказал он, отметив, что новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли.

«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть», — уточнил он.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что малый ракетный корабль «Мытищи», вооружённый комплексом крылатых ракет «Калибр», был принят в состав ВМФ России

В октябре командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго назвал впечатляющими возможности ракеты «Калибр».

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