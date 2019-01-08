В России вступил в силу запрет на «сухой алкоголь»

Короткая ссылка
В России официально вступили в силу поправки, запрещающие производство и оборот «порошкообразной спиртосодержащей продукции».
В России вступил в силу запрет на «сухой алкоголь»
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, теперь в стране введён запрет на пищевую или непищевую продукцию в виде сухого вещества, предназначенную для получения продукции в жидком виде и содержащую в своём составе более 0,5% этилового спирта.

Депутаты Государственной думы приняли соответствующие дополнения в закон о государственном регулировании производства алкоголя 19 декабря. 

В ноябре координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН оценил предложение приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить