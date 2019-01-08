В России вступил в силу запрет на «сухой алкоголь»
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, теперь в стране введён запрет на пищевую или непищевую продукцию в виде сухого вещества, предназначенную для получения продукции в жидком виде и содержащую в своём составе более 0,5% этилового спирта.
Депутаты Государственной думы приняли соответствующие дополнения в закон о государственном регулировании производства алкоголя 19 декабря.
В ноябре координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН оценил предложение приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.