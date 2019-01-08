В России вступил в силу запрет на «сухой алкоголь»

В России официально вступили в силу поправки, запрещающие производство и оборот «порошкообразной спиртосодержащей продукции».

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, теперь в стране введён запрет на пищевую или непищевую продукцию в виде сухого вещества, предназначенную для получения продукции в жидком виде и содержащую в своём составе более 0,5% этилового спирта.

Депутаты Государственной думы приняли соответствующие дополнения в закон о государственном регулировании производства алкоголя 19 декабря.

В ноябре координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН оценил предложение приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.