В Москве произошло возгорание на площади 400 квадратных метров

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В МЧС Москвы сообщили о возгорании кровли одноэтажного кирпичного здания на площади 400 кв. м.
В Москве произошло возгорание на площади 400 квадратных метров
  • РИА Новости
  • © Антон Великжанин

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Поступило сообщение о пожаре... происходит возгорание кровли одноэтажного кирпичного здания на площади 400 кв. м», — указывается в заявлении.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

На месте пожара работают 20 единиц техники и 67 человек личного состава.

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве загорелся ангар, площадь возгорания достигла 800 кв. м.

17 декабря URA.RU сообщало, что более тысячи детей эвакуировали из школы в Челябинске из-за пожара.

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