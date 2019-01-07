В Москве произошло возгорание на площади 400 квадратных метров
- РИА Новости
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Поступило сообщение о пожаре... происходит возгорание кровли одноэтажного кирпичного здания на площади 400 кв. м», — указывается в заявлении.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
На месте пожара работают 20 единиц техники и 67 человек личного состава.
Ранее в МЧС сообщили, что в Москве загорелся ангар, площадь возгорания достигла 800 кв. м.
17 декабря URA.RU сообщало, что более тысячи детей эвакуировали из школы в Челябинске из-за пожара.