Тверская область получила статус туристического региона

Тверская область удостоена статуса туристического региона, сообщает НСН.

В области должен появиться кластер круизного туризма «Волжское море». Как рассказали в пресс-службе региона, реализация проекта рассчитана до 2025 года.

В Завидове, в частности, запланирован комплекс отдыха с аквапарком и гостиницами, в Конакове — музейный комплекс, новая дорога и причал для круизных судов.

Проект будет софинансирован из федерального и регионального бюджетов, а также на частные инвестиции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что названы самые популярные среди туристов города России.