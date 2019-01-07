Тверская область получила статус туристического региона
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- globallookpress.com
В области должен появиться кластер круизного туризма «Волжское море». Как рассказали в пресс-службе региона, реализация проекта рассчитана до 2025 года.
В Завидове, в частности, запланирован комплекс отдыха с аквапарком и гостиницами, в Конакове — музейный комплекс, новая дорога и причал для круизных судов.
Проект будет софинансирован из федерального и регионального бюджетов, а также на частные инвестиции.
Ранее телеканал «360» сообщал, что названы самые популярные среди туристов города России.