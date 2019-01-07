Спасатели предупредили о гололедице и мокром снеге в Ленинградской области 8 января

Спасатели предупредили о гололедице, мокром снеге и потеплении в Ленинградской области во вторник, 8 января, сообщают «Невские новости».

Осадки ожидаются в большинстве районов. Прогнозируется ветер со скоростью 4—9 м/с.

Температура воздуха составит около 0...-5 °С днём, до -8 °С ночью.

Как отметили в МЧС, сохраняется вероятность возникновения ДТП. Также следует проявлять осторожность при проходе под крышами.

Кроме того, ухудшение погодных условий ожидается в Пермском крае. По северу возможен снег, передаёт Inforeactor. На юге также возможен снег, местами метель. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В МЧС советуют выключать электроприборы из сети при выходе из дома.

Ранее сообщалось, что Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины.