Спасатели предупредили о гололедице и мокром снеге в Ленинградской области 8 января

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о гололедице, мокром снеге и потеплении в Ленинградской области во вторник, 8 января, сообщают «Невские новости».
Спасатели предупредили о гололедице и мокром снеге в Ленинградской области 8 января
  • РИА Новости

Осадки ожидаются в большинстве районов. Прогнозируется ветер со скоростью 4—9 м/с.

Температура воздуха составит около 0...-5 °С днём, до -8 °С ночью.

Как отметили в МЧС, сохраняется вероятность возникновения ДТП. Также следует проявлять осторожность при проходе под крышами.

Кроме того, ухудшение погодных условий ожидается в Пермском крае. По северу возможен снег, передаёт Inforeactor. На юге также возможен снег, местами метель. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В МЧС советуют выключать электроприборы из сети при выходе из дома.

Ранее сообщалось, что Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить