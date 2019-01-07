Хабаровский горнолыжный курорт получил премию правительства за развитие туризма
- ©pixabay.com
Всего премии в 2018 году получили десять коллективов, в том числе из Тюменской области, Краснодарского края и Республики Крым. Лауреаты получат по 1 млн рублей.
Межведомственный совет по присуждению премий в области туризма изучил 27 проектов. Во внимание принимались социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии.
Ранее телеканал «360» сообщал, что названы самые популярные среди туристов города России.