Хабаровский горнолыжный курорт получил премию правительства за развитие туризма

Короткая ссылка
Горнолыжный курорт «Холдоми» удостоен премии правительства России за развитие туризма, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Хабаровский горнолыжный курорт получил премию правительства за развитие туризма
  • ©pixabay.com

Всего премии в 2018 году получили десять коллективов, в том числе из Тюменской области, Краснодарского края и Республики Крым. Лауреаты получат по 1 млн рублей.

Межведомственный совет по присуждению премий в области туризма изучил 27 проектов. Во внимание принимались социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что названы самые популярные среди туристов города России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить