Хабаровский горнолыжный курорт получил премию правительства за развитие туризма

Горнолыжный курорт «Холдоми» удостоен премии правительства России за развитие туризма, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Всего премии в 2018 году получили десять коллективов, в том числе из Тюменской области, Краснодарского края и Республики Крым. Лауреаты получат по 1 млн рублей.

Межведомственный совет по присуждению премий в области туризма изучил 27 проектов. Во внимание принимались социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что названы самые популярные среди туристов города России.