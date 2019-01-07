В двух инцидентах в горах Крыма пострадали пять человек

В результате двух инцидентов в горах Крыма пострадали пять человек, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В частности, 6 января сотрудники алуштинского отряда «Крым-СПАС» на патрулировании в районе Ангарского перевала получили информацию о травмировании женщины на ледяной горке в районе туристической стоянки «Школьная поляна».

39-летнюю пострадавшую эвакуировали к автомобилю скорой помощи.

В это же время поступило ещё одно сообщение: в результате падения с горок пострадали четыре человека. Троих транспортировали к машине «скорой». 23-летняя девушка получила первую помощь, но отказалась ехать в приёмный покой.

На Ангарском перевале и плато Ай-Петри работают временные мобильные аварийно-спасательные посты.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Подмосковья.

В августе URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.