Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых. 

«В результате сильного удара получили несовместимые с жизнью травмы 25-летний водитель Kia, предположительно его мама, 52-летняя женщина, и 25-летняя супруга», — сообщил Горелых.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области в ДТП с участием автобуса погибли два человека.

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