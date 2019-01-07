Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых. «В результате сильного удара получили несовместимые с жизнью травмы 25-летний водитель Kia, предположительно его мама, 52-летняя женщина, и 25-летняя супруга», — сообщил Горелых. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области в ДТП с участием автобуса погибли два человека.