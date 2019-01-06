В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ЧП в Магнитогорске

В пресс-службе Минздрава по Челябинской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа.

Отмечается, что в больницах Магнитогорска в настоящее время находятся четверо пострадавших, в том числе один подросток.

«Всю необходимую медицинскую помощь они получают в полном объёме. Предположительно, они останутся под наблюдением в условиях стационара до 9 января», — приводит РИА Новости сообщение.

В пресс-службе сообщили, что их состояние стабильно, без отрицательной динамики.

31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома. В результате трагедии погибли 39 человек.