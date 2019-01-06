В прокуратуре уточнили данные о погибших в ДТП под Пензой

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В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области, по уточнённым данным, погибли три человека.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову. 

«По уточнённым данным, на месте погибли 38-летний водитель легкового автомобиля, его 31-летняя супруга и их 9-летний ребёнок», — сообщила Артамонова.

По её словам, все погибшие являлись жителями Москвы.

Ранее сообщалось о четырёх погибших и одном пострадавшем в ДТП в Пензенской области.

Также ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области направили в суд дело о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

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