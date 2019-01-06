В прокуратуре уточнили данные о погибших в ДТП под Пензой
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.
«По уточнённым данным, на месте погибли 38-летний водитель легкового автомобиля, его 31-летняя супруга и их 9-летний ребёнок», — сообщила Артамонова.
По её словам, все погибшие являлись жителями Москвы.
Ранее сообщалось о четырёх погибших и одном пострадавшем в ДТП в Пензенской области.
Также ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области направили в суд дело о ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.