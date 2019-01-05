В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё один человек получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления ГИБДД.
В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл на 556-м км федеральной автодороги М-5 «Урал».

«По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и легкового автомобиля Hyundai Elantra. В результате ДТП водитель Hyundai и три его пассажира... скончались на месте», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В конце декабря URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали

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