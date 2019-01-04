В ДТП в Вологодской области погибли четверо и пострадали трое

Короткая ссылка
В результате ДТП в Вологодской области погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
В ДТП в Вологодской области погибли четверо и пострадали трое
  • РИА Новости

Как отмечается, авария произошла в Сокольском районе около деревни Чекшино — столкнулись два легковых автомобиля.

«Четверо человек погибли, трое получили травмы. Поручил всем экстренным службам выехать на место аварии и оказать всю необходимую помощь. Проинформировал полпреда президента России в СЗФО Александра Гуцана о случившемся ДТП», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ДТП погибли четыре человека.

В конце декабря URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить