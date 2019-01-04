В ДТП в Вологодской области погибли четверо и пострадали трое

В результате ДТП в Вологодской области погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Как отмечается, авария произошла в Сокольском районе около деревни Чекшино — столкнулись два легковых автомобиля.

«Четверо человек погибли, трое получили травмы. Поручил всем экстренным службам выехать на место аварии и оказать всю необходимую помощь. Проинформировал полпреда президента России в СЗФО Александра Гуцана о случившемся ДТП», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ДТП погибли четыре человека.

В конце декабря URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали.