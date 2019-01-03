Четыре человека погибли в ДТП с участием лесовоза в Свердловской области

Четыре человека погибли в результате столкновения нескольких легковых автомобилей и лесовоза в Свердловской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Водитель лесовоза на затяжном повороте допустил занос прицепа, в результате чего прицеп выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с ВАЗ-2112, а вслед ещё с KIA Rio и Nissan. Удар был настолько мощным, что у лесовоза оторвало мост», — рассказал он.

Горелых отметил, что при столкновении погибли водитель автомобиля ВАЗ 1984 года рождения, его двое шестимесячных сыновей и тёща; супруга, которая также находилась в салоне, выжила, она госпитализирована.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Nation News передавал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.