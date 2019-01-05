В результате ДТП в Кировской области погибли два человека
Об этом сообщает УМВД России по региону.
Инцидент произошёл на 77 км автодороги Киров — Вятские Поляны.
«В результате ДТП 62-летний водитель и 62-летняя пассажирка автомобиля Lada Priora погибли на месте аварии», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что водитель автомобиля Ford Focus, а также четверо пассажиров были госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.
В конце декабря URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали.