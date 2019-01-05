В результате ДТП в Кировской области погибли два человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кировской области с участием двух легковых автомобилей погибли два человека, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошёл на 77 км автодороги Киров — Вятские Поляны.

«В результате ДТП 62-летний водитель и 62-летняя пассажирка автомобиля Lada Priora погибли на месте аварии», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что водитель автомобиля Ford Focus, а также четверо пассажиров были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В конце декабря URA.RU передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли три человека, ещё двое пострадали.