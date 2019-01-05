В МГСУ начали дисциплинарное расследование после драки студентов

Руководство Московского государственного строительного университета (МГСУ) начало дисциплинарное расследование после драки студентов на территории вуза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы образовательного учреждения.

Отмечается, что инцидент произошёл на территории студенческого городка «на почве перестановки мебели». Участниками конфликта стали несколько студентов из Китая, Афганистана и России.

«Руководством НИУ МГСУ по факту случившегося инициировано дисциплинарное расследование», — заключили в университете.

Ранее стало известно о драке на территории МГСУ, участие в которой приняли студенты-иностранцы.

По словам представителей экстренных служб, серьёзных травм в ходе конфликта никто не получил.