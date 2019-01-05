В МГСУ начали дисциплинарное расследование после драки студентов

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Руководство Московского государственного строительного университета (МГСУ) начало дисциплинарное расследование после драки студентов на территории вуза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы образовательного учреждения.

Отмечается, что инцидент произошёл на территории студенческого городка «на почве перестановки мебели». Участниками конфликта стали несколько студентов из Китая, Афганистана и России.

«Руководством НИУ МГСУ по факту случившегося инициировано дисциплинарное расследование», — заключили в университете.

Ранее стало известно о драке на территории МГСУ, участие в которой приняли студенты-иностранцы.

По словам представителей экстренных служб, серьёзных травм в ходе конфликта никто не получил.

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