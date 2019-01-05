В общежитии МГСУ произошла драка между иностранными студентами

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В общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) произошла драка с участием иностранных студентов.
В общежитии МГСУ произошла драка между иностранными студентами
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по городу.

«Сейчас сотрудники выясняют, сколько человек и кто именно участвовали в потасовке», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, всех причастных к произошедшему доставят в местное отделение полиции.

При этом, как отметил источник РИА Новости в экстренных службах столицы, ЧП произошло не в здании общежития вуза, а на его территории, у пруда, доступ к которому имеют не только студенты.

Он также добавил, что участники потасовки получили незначительные травмы, никому из них не потребовалась госпитализация.

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