Жена Аршавина рассказала о разводе с футболистом

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Алиса Аршавина (Казьмина), жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, рассказала о разводе с футболистом.
Жена Аршавина рассказала о разводе с футболистом
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«Мы с Андреем давно развелись», — заявила она в беседе с изданием «СтарХит».

Как отмечается в тексте публикации, причиной расставания супругов могла стать неверность спортсмена.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь.

Ранее Сергей Жорин, адвокат жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, рассказал, какое наказание грозит футболисту за вывод денег из семейного бюджета во время бракоразводного процесса.

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