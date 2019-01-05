Жена Аршавина рассказала о разводе с футболистом
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«Мы с Андреем давно развелись», — заявила она в беседе с изданием «СтарХит».
Как отмечается в тексте публикации, причиной расставания супругов могла стать неверность спортсмена.
Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь.
Ранее Сергей Жорин, адвокат жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, рассказал, какое наказание грозит футболисту за вывод денег из семейного бюджета во время бракоразводного процесса.