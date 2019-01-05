Жена Аршавина рассказала о разводе с футболистом

Алиса Аршавина (Казьмина), жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина, рассказала о разводе с футболистом.

«Мы с Андреем давно развелись», — заявила она в беседе с изданием «СтарХит».

Как отмечается в тексте публикации, причиной расставания супругов могла стать неверность спортсмена.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь.

Ранее Сергей Жорин, адвокат жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, рассказал, какое наказание грозит футболисту за вывод денег из семейного бюджета во время бракоразводного процесса.