Опрос показал, какой город россияне признали лучшим для поездки на Рождество

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Россияне признали Санкт-Петербург лучшим городом страны для путешествия в рождественские праздники.
Опрос показал, какой город россияне признали лучшим для поездки на Рождество
  • Санкт-Петербург / © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрос, проведённый аналитическим агентством «ТурСтат» в интернете.

«За Санкт-Петербург как лучший город для встречи Рождества отдали 32% голосов, за Москву — 20%, за Сочи — 8%. За рубежом встретят Рождество 10% опрошенных», — говорится в тексте.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала самые популярные направления в новогодние каникулы.

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