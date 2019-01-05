Опрос показал, какой город россияне признали лучшим для поездки на Рождество

Россияне признали Санкт-Петербург лучшим городом страны для путешествия в рождественские праздники.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрос, проведённый аналитическим агентством «ТурСтат» в интернете.

«За Санкт-Петербург как лучший город для встречи Рождества отдали 32% голосов, за Москву — 20%, за Сочи — 8%. За рубежом встретят Рождество 10% опрошенных», — говорится в тексте.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала самые популярные направления в новогодние каникулы.