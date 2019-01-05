СК собрал достаточно доказательств для передачи дела Кузнецова прокурору
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- РИА Новости
«Следствие считает, что собранные доказательства достаточны для дальнейшего направления уголовного дела в отношении А. Кузнецова прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу», — уточнила она.
Ранее стало известно, что Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию.
Впоследствии ему предъявили обвинение по трём статьям.
Обвиняемый в мошенничестве и растрате чиновник не признал вину.