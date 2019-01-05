СК собрал достаточно доказательств для передачи дела Кузнецова прокурору

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство собрало достаточное количество доказательств вины бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова для направления уголовного дела прокурору.

«Следствие считает, что собранные доказательства достаточны для дальнейшего направления уголовного дела в отношении А. Кузнецова прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу», — уточнила она.

Ранее стало известно, что Кузнецова экстрадировали из Франции в Россию.

Впоследствии ему предъявили обвинение по трём статьям.

Обвиняемый в мошенничестве и растрате чиновник не признал вину.