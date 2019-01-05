В метро Москвы назвали самые популярные вопросы пассажиров

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В Московском метрополитене назвали самые популярные вопросы пассажиров в 2018 году.
В метро Москвы назвали самые популярные вопросы пассажиров
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу метро.

Отмечается, что пассажиры метрополитена, в частности туристы, чаще всего интересовались, как пройти к Красной площади, парку «Зарядье», а также маршрутами проезда к аэропортам и вокзалам.

При этом, как уточняет агентство, информационная стойка «Живое общение» на станции «Александровский сад» стала наиболее популярной. 

Ранее сайт kp.ru передавал, что в Москве открылись автовокзал «Северные ворота» и пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу к станции метро «Ховрино».

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