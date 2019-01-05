Два человека погибли при сходе лавины в Красной Поляне

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Два человека стали жертвами лавины на горном курорте Красная Поляна в Сочи. В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Два человека погибли при сходе лавины в Красной Поляне
  • РИА Новости

«Под лавиной оказались два человека, а третий вызвал спасателей. В результате поисково-спасательной операции из-под снега были извлечены два человека без сознания. В течение часа проводились реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата, и спустя час была констатирована смерть», — сообщили в пресс-службе курорта РИА Новости.

Там отметили, что трое мужчин катались на закрытой трассе на высоте 2300 метров, они ушли на территорию, где катание запрещено, и спровоцировали сход лавины.

При этом в МЧС по Краснодарскому краю подтвердили, что в результате происшествия пострадали два человека.

Ранее туристов призвали воздержаться от походов в горы Крыма из-за лавин.

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