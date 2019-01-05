Туристов призвали воздержаться от походов в горы Крыма из-за лавин
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- РИА Новости
«По данным метеорологов, сегодня и завтра в Крымских горах ожидается сход снежных лавин. Мы настоятельно рекомендуем туристам воздержаться от выходов на горные маршруты», — приводит РИА Новости слова Шахова.
По его словам, в горах сохраняется риск схода снежных масс.
Также МЧС сообщает, что дорога на популярную у туристов гору Ай-Петри в Крыму закрыта для всех видов транспорта из-за угрозы схода снежных лавин.
Накануне МЧС России предупредило жителей Крыма об опасности схода лавин в горах полуострова.