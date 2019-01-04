МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Крыма
МЧС России предупредило жителей Крыма об опасности схода лавин в горах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- © Сергей Мальгавко
- РИА Новости
«Во второй половине суток 4 января, в течении суток 5 и 6 января в Крымских горах ожидается сход метелевых лавин», — отметили там.
Ранее в Крыму из-за непогоды было обесточено 19 населённых пунктов.
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