МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Крыма

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МЧС России предупредило жителей Крыма об опасности схода лавин в горах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Крыма
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«Во второй половине суток 4 января, в течении суток 5 и 6 января в Крымских горах ожидается сход метелевых лавин», — отметили там.

Ранее в Крыму из-за непогоды было обесточено 19 населённых пунктов.

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