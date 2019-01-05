В Петербурге в ДТП с микроавтобусом пострадали 7 человек

В Петербурге микроавтобус въехал в опору уличного освящения. В результате происшествия пострадали семь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По предварительной информации, 4 января около 22:20 на Московском проспекте, дом 167 водитель 1979 года рождения, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освящения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия семь пассажиров, в том числе пять детей получили травмы различной степени тяжести.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Nation News сообщал, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.