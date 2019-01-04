Число пострадавших при пожаре в саратовской пятиэтажке возросло до восьми

Число пострадавших в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Саратове увеличилось до восьми. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Всего в результате пожара пострадало восемь человек, один из которых в настоящее время госпитализирован. Решается вопрос о направлении в лечебное учреждение остальных пострадавших», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в качестве основной версии возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнём.

Ранее СК начал проверку в связи с пожаром в саратовской пятиэтажке.

Также, как передавало URA.RU, при пожаре в Свердловской области погибли три человека.