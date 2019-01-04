СК начал проверку в связи с пожаром в саратовской пятиэтажке
Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Надежда Волошина.
«На место пожара выехал следователь, проводится проверка», — заявила она.
Ранее стало известно, что один человек погиб и двое пострадали из-за пожара в пятиэтажном жилом доме в Саратове.
Спасатели локализовали возгорание в пятиэтажном жилом доме в Саратове.
Также URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека.