СК начал проверку в связи с пожаром в саратовской пятиэтажке

Следственный комитет начал проверку в связи с пожаром в пятиэтажном доме в Саратове, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Надежда Волошина.

«На место пожара выехал следователь, проводится проверка», — заявила она.

Ранее стало известно, что один человек погиб и двое пострадали из-за пожара в пятиэтажном жилом доме в Саратове.

Спасатели локализовали возгорание в пятиэтажном жилом доме в Саратове.

Также URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека.