Пожар произошёл в пятиэтажном доме в Саратове

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Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в Саратове. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.
Пожар произошёл в пятиэтажном доме в Саратове
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

«Произошло загорание на втором этаже. Производится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется», — рассказали агентству.

Ранее по меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно.

Также URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека.

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