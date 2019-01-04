Пожар произошёл в пятиэтажном доме в Саратове

Пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в Саратове. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.

Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

«Произошло загорание на втором этаже. Производится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется», — рассказали агентству.

Ранее по меньшей мере пять человек погибли в Новгородской области при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно.

Также URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли три человека.